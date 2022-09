Varianta ocolitoare a orasului Beclean va fi circulabila in toamna lui 2023

Conform graficelor de lucrari varianta ocolitoare a orasului Beclean va fi functionala in toamna lui 2023. Pana in prezent constructorul a realizat deja 40% din lucrare. Reamintim faptul ca in 5 aprilie 2022 s-a dat startul la cel mai important si cel mai asteptat proiect de infrastructura din judetul Bistrita-Nasaud. Utilajele au inceput sa lucreze la centura orasului Beclean, iar momentul a fost marcat simbolic, in prezenta ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, invitat de primarul ... citeste toata stirea