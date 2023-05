Primarul Becleanului, Nicolae Moldovan, a declarat ca varianta ocolitoare a orasului ar urma sa fie dat in functiune in aceasta toamna, lunile octombrie - noiembrie. "Avem toate ordinele de ministru sa o putem incheia anul acesta. Intotdeauna un obiectiv se poate termina daca ai finantare. O avem asigurata. Am participat vreo patru luni la acest demers, sa aducem toti banii care erau prevazuti pentru 2024, pentru ca asa era contractul, pana in iulie 2024. Am aratat ca suntem la 80% stadiu de ... citeste toata stirea