Vasile Laba, sustinut pentru o noua candidatura la functia de primar al comunei Bistrita Bargaului

Emil Radu Moldovan, presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud si al PSD Bistrita-Nasaud, s-a intalnit cu social-democratii din Bistrita Bargaului, in pregatirea alegerilor locale din 9 iunie."Cu experienta in administratie si numeroase proiecte transformate in fapte, domnul Vasile Laba a primit validarea organizatiei PSD Bistrita-Bargaului pentru o noua candidatura la functia de primar al comunei Bistrita Bargaului. Acest vot de incredere nu vine ... citește toată știrea