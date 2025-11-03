Editeaza

Veronica Osorheian: Vesnica uitare

Sursa: Rasunetul
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 11:40
13 citiri
In coada la pomelnic, nici eu n-am sa stau mult

Cum n-au stat nici strabunii - tarani, dascali sau popi -,

Caci vesnica uitare nu vine cu tumult,

Ci ca o ploaie moale cu limpezi si albi stropi.

Cu vesnica uitare si eu m-oi cununa,

Pe plaiul stramosesc - la poale de padure,

La fel ca si strabunii ce-au dascalit candva,

Condeiul folosindu-l si, alteori, secure.

O piatra capatai va dainui un timp -

Cu nume scrijelit de mesterul ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Un urs si-a facut aparitia intr-o gradina din Ghinda
ISU Bistrita-Nasaud a transmis un mesaj prin sistemul RO-Alert dupa ce un urs a fost observat intr-o ...
Doua persoane transportate la spital, in urma unui accident rutier petrecut la Coldau
Un echipaj de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD si un echipaj SAJ au intervenit la un ...
Parintele Vasile Beni: O pilda care nu ne lasa indiferenti, o pilda care ne deschide ochii sufletului spre realitatea vesniciei
Evanghelia de astazi este una dintre cele mai cutremuratoare pilde rostite de Mantuitorul: pilda ...
ActualitateBusinessSportLife Show