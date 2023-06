Profesor, carturar, intemeietorul muzeului Cuibul visurilor din comuna Maieru.Traind in stil carturaresc, ca profesor ca profesor de limba si literatura romana, nobila profesie, a ars mereu pentru ucenicii sai aidoma unei lumini in bezna acestei lumi ingrate.S-a nascut in Poiana Catunenilor, comuna Ilva Mare, intr-o familie de oameni longevivi. Era un om al ehilibrului si al bunului simt. Drept, bland cu cei merituosi si sever cu cei care nu-si vedeau de treaba. El spunea:'' Nu arunca cu ... citeste toata stirea