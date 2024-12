VEZI PROGRAMUL DE COLECTARE A DESEURILOR DIN PERIOADA SARBATORILOR DE IARNA!

In perioada Sarbatorilor de Iarna vor fi modificari in programul de colectare a deseurilor in cateva localitati din judetul Bistrita-Nasaud:In Municipiul Bistrita - pubela galbena din cartier UNIREA se va colecta in data de 18 decembrie 2024!In Sieu Magherus - pubela neagra din data de 24 decembrie 2024 se va colecta in ziua de luni, 23 decembrie 2024, iar pubela galbena din data de 31 decembrie 2024 se va colecta luni, 30 decembrie 2024;In comunele Micestii de Campie, Lechinta sate, ... citește toată știrea