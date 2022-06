Vezi programul manifestarilor de Ziua Eroilor!

Astazi, de Inaltarea Domnului se sarbatoreste Ziua Eroilor. Cu acesa ocazie, Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud in colaborare Brigada 81 Mecanizata "G-ral Grigore Balan", Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Primaria Municipiului Bistrita si Primaria comunei Sintereag organizeaza o serie de activitati in diferite zone ale judetului.Manifestarile vor avea loc dupa urmatorul program:-Ora 09.00, in Blajenii de Sus, comuna Sintereag - depunere jerba de flori la Bustul Generalului erou ... citeste toata stirea