Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Daniel Suciu, la Chisinau: A fost reconfirmat sprijinul total al Romaniei pentru parcursul european asumat de Republica Moldova

O delegatie parlamentara condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a inceput, luni, o vizita oficiala de doua zile in Republica Moldova.Din delegatie face parte deputatul Daniel Suciu, vicepresedinte al Camerei Deputatilor. Vizita are loc la invitatia presedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Agenda vizitei mai include intrevederi cu presedintele Maia Sandu si cu prim-ministrul Natalia Gavrilita."O zi plina in Republica Moldova, alaturi de fratii nostri ... citeste toata stirea