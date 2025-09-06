Editeaza

VIceprimarul Stefania Stere: Va incurajez sa folositi Linia Verde pentru a merge zilnic la scoala!

Dragi elevi, dragi parinti si profesori,

Odata cu inceputul noului an scolar, strazile orasului nostru se vor umple de emotii, de bucurii si, desigur, de mai multa agitatie in trafic. De aceea, vreau sa va invit sa privim impreuna spre o solutie moderna, sigura si prietenoasa: transportul public.

Linia numarul 4, cunoscuta de toti ca
Linia Verde
Linia Verde, leaga cartierele Unirea si Viisoara si traverseaza zonele unde se afla cele mai multe dintre scolile si liceele din Bistrita. Este linia gandita

