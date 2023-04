Balansoarul dedicat persoanelor cu dizabilitati aflate in scaun cu rotile, amplasat in Parcul "Regele Mihai I al Romaniei" din luna octombrie a anului trecut, a fost montat ca urmare a implementarii unui proiect de bugetare participativa, aferent primei editii derulate de municipalitate in anul 2021.Precizam inca o data ca balansoarul este destinat exclusiv persoanelor cu dizabilitati locomotorii, lucru marcat prin mesaje de avertizare amplasate inca de la inaugurare.De altfel, in toata ... citeste toata stirea