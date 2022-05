( Video) O sala arhiplina l-a asteptat cu flori si aplauze pe Cristian Pomohaci

Dupa ce in ziua de Pasti, Cristian Pomohaci a organizat un eveniment cu aproape 1000 de oameni, dintre care 50 de primari si tot atatia preoti, in cadrul careia au onorat cu prezenta, printre altii, Sofia Vicoveanca, Irina Loghin, Sava Negrean Brudascu, Mioara Velicu si Nicolae Botgros, cu totii participand la o masa a prieteniei prezentata de Mirela Vaida de la Antena 1, in aceasta perioada Cristian Pomohaci si-a continuat sirul spectacolelor. Astfel, l-am intalnit la Muzeul Satului ... citeste toata stirea