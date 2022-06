Vin zile cu vreme caniculara! Ce ne recomanda Serviciul Judetean de Ambulanta BIstrita--Nasaud!

Avand in vedere ca in perioada urmatoare se anunta o vreme caniculara, Serviciul de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud recomanda populatiei urmatoarele :- evitati, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare intre orele 11:00 - 18:00.- daca aveti aer conditionat, reglati aparatul astfel incat temperatura sa fie cu 5 grade mai mica decat temperatura ambientala.- ventilatoarele nu trebuie folosite daca temperatura aerului depaseste 32 grade celsius.- daca nu aveti aer conditionat in ... citeste toata stirea