Vineri, 30 septembrie, pe Pietonalul Liviu Rebreanu, participa la Noaptea Cercetatorilor Europeni!

Vino si tu pe 30 septembrie, in zona centrala a Bistritei, intr-o calatorie in lumea stiintei si inovarii si ia parte la experimente inedite, prezentari, expozitii, concursuri, ateliere si jocuri!Noaptea Cercetatorilor Europeni - Science4future-II va avea loc pe Pietonalul Liviu Rebreanu, in 30 septembrie, incepand cu ora 13.Noaptea Cercetatorilor Europeni este un eveniment initiat de Comisia Europeana, fiind una din cele mai renumite initiative de popularizare a stiintei a Uniunii Europene. ... citeste toata stirea