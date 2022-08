Vineri, Luminita Radu, Bianca Rotaru isi expun lucrarile, in expozitia "Jurnal", la Muzeul de Arta Comparata Sangeorz-Bai

Vineri, 5 august 2022, ora 18, la Muzeul de Arta Comparata Sangeorz-Bai, se deschide expozitia "Jurnal" in cadrul careia, Luminita Radu si Bianca Rotaru prezinta publicului lucrari create in ultimii doi ani de activitate. Este vorba aici nu doar de un anumit numar de imagini aranjate pe simeze, care pot fi intelese in mai multe moduri: fie citind semnele puse la dispozitie de cele doua autoare, fie cautand indicii ascunse acolo unde nu te astepti, fie, pur si simplu, lasand imaginatia sa ... citeste toata stirea