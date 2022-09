Vineri, vino pe Pietonalul Liviu Rebreanu la Noaptea Cercetatorilor Europeni!

Bistritenii sunt invitati la evenimentul in aer liber Noaptea Cercetatorilor Europeni 2022, care va avea loc in data de 30 septembrie 2022, orele 13:00 - 24:00, in Bistrita, pe pietonalul Liviu Rebreanu.Anul acesta, Bistrita impreuna cu Cluj-Napoca, Iasi, Sighetu Marmatiei si Gheorgheni adera la cele peste 400 de orase europene ale stiintei si inovarii. Astfel, Bistrita devine parte a celei mai renumite initiative de popularizare a stiintei la nivel european, care, in istoria sa de 15 ani, ... citeste toata stirea