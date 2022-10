Vioara lui Enescu vine la Caianu Mic ! Primarul Paul Stir: Va invitam pentru a ne bucura impreuna de momente inaltatoare!

Vioara lui Enescu ajunge la Caianu Mic!" Prieteni dragi, va anunt cu mare bucurie ca, vioara marelui muzician roman, GEORGE ENESCU, va rasuna in comuna noastra! Unul dintre cei mai valorosi violonisti contemporani, Gabriel Croitoru, alaturi de fiica sa, Simina Croitoru, vor aduce sonoritati muzicale ce au bucurat intreaga lume, de aceasta data in localitatea Caianu Mic! Astfel, joi, 27 octombrie, cu incepere de la ora 17:00, va invitam pe toti, in numar cat mai mare, la Caminul Cultural ... citeste toata stirea