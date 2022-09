Viorel Inta, noul presedinte al seniorilor social-democrati!

Organizatia Pensionarilor Social-Democrati (OPSD) Bistrita-Nasaud si-a ales, astazi, noua conducere. In urma conferintei de alegeri, la care au participat peste 240 de delegati, in fruntea organizatiei seniorilor social-democrati a fost desemnat Viorel Inta. Viorel Inta este directorul general al LDP Security SRL Bistrita, din 2018, dupa ce un an a fost administrator la aceeasi societate. In perioada 2005-2016 a fost seful Politiei Municipiului Bistrita, detinand si functia de adjunct al ... citeste toata stirea