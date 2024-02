Vremea favorabila a deschis santierele de pe drumurile comunei Sintereag!

Primarul comunei Sintereag, Ioan Bob, anunta ca au fost reluate in forta lucrarile la proiectul "Modernizarea infrastructurii de interes local", finantat prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", cu o valoare de 6,707,530.03 lei. In localitatea Blajenii de Sus, se intervine acum la rigole, ziduri de sprijin, podete acces, anunta edilul comunei.Administratia publica locala din comuna Sintereag are in derulare un amplu proiect de modernizare a infrastructurii rutiere, cu finantare ... citește toată știrea