Zilele orasului Sangeorz-Bai au adus, in Parcul statiunii, momente pentru fiecare categorie de varsta. Inca de vineri, copiii s-au bucurat de povestile puse in scena de Trupa de Teatru "Alexandru Misiuga", cei trei purcelusi fiind aplaudati de catre copiii care au umplut perimetrul din fata scenei.Sambata a fost o zi dedicata tineretului, urcand pe scena Diana Porca, Livia Mihaila, Trupa Jokers, Laura Georges, Teodora Niculai, apoi The Boulevard, seara incheindu-se cu muzica pusa de DJ ... citeste toata stirea