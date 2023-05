JOI - 25 MAI 2023 si VINERI -26 MAI 2023, in orasul Nasaud vor avea loc "ZILELE ORASULUI NASAUD", Editia-a XIX-a, perioada in care se va inchide temporar circulatia pe principala artera a orasului, respectiv BULEVARDUL GRANICERILOR (DN 17C). Inchiderea se va realiza din punctul intersectiei Bulevardului Granicerilor cu Str. Piata Unirii (Parc central) - sensul de mers spre SALVA si pana la intersectia Bulevardului Granicerilor cu Str. Virgil Sotropa, respectiv Str. Piata Noua (intrarea in piata ... citeste toata stirea