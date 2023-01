Ziua Internationala pentru Nonviolenta in Scoala, marcata de politisti la Liceul Tehnologic "C.R.Vivu" Teaca si Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare"

In contextul "Zilei Internationale pentru Nonviolenta in Scoala", politistii Biroului Siguranta Scolara, impreuna cu politisti din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenirea Criminalitatii si de la Ordine Publica, precum si reprezentanti ai Consiliului Judetean al Elevilor au desfasurat activitati informativ-preventive sub sloganul "Ia atitudine, spune Stop violentei" !Activitatile au fost desfasurate in cadrul Liceului Tehnologic "Constantin Romanu Vivu" Teaca, precum si din cadrul ... citeste toata stirea