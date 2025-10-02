Editeaza

Ziua Mondiala a Inimii, marcata de ASTRA Beclean si invitati de marca

Sursa: Rasunetul
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 07:28
15 citiri
La inceputul saptamanii, in Sala Mediatica a Centrului Cultural ,,Liviu Rebreanu'' din Beclean a avut loc o conferinta cu tema "Totul despre inima"
.

Aceasta s-a bucurat de prezenta unui public numeros care a ascultat cu deosebit interes mesajul transmis prin intermediul domnului doctor- Danut Cocoi-medic primar cardiolog; doamnei doctor- Mioara Popa-medic de familie si medic de Medicina Muncii, parintelui protopop de BEclean - dr. Cristian Dragos.

A incantat cu cantecele sale, rapsodul ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Judecatorul Anca Petruta Marica de la Tribunalul Bistrita-Nasaud s-a pensionat
Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, semnat luni, 29 septembrie 2025, o serie de decrete privind ...
Opt personalitati au primit titlul de Cetatean de onoare al orasului Beclean, la 790 de ani de atestare documentara
Becleanul si-a onorat, la moment anivesar, o noua suita de personalitati care au contribuit la ...
Presedintele Emil Radu Moldovan: Haideti sa fim si noi solidari cu familiile greu incercate din Ilva Mare!
Apel UMANITAR. In aceste clipe grele prin care trec familiile ramase fara locuinte in urma ...
ActualitateBusinessSportLife Show