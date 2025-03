Ziua Nationala a Meseriilor, marcata de Liceul Tehnologic Agricol Bistrita printr-un eveniment online dedicat orientarii in cariera

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita a organizat, in data de 10 martie 2025, evenimentul online "Orientarea in cariera pentru o meserie de viitor", cu ocazia Zilei Nationale a Meseriilor. Activitatea a reunit peste 800 de elevi din 37 de scoli gimnaziale din judetul Bistrita-Nasaud, alaturi de 50 de cadre didactice.Evenimentul a avut ca scop sprijinirea elevilor de gimnaziu in alegerea unui traseu profesional, prin prezentarea oportunitatilor oferite de Liceul Tehnologic Agricol Bistrita pentru ... citește toată știrea