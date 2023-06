In fiecare an, la 29 iunie, Administratia Nationala a Penitenciarelor sarbatoreste "Ziua politistului de penitenciare", sub patronajul spiritual al Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, ocrotitorii sistemului.Cu aceasta ocazie, in cursul zilei de miercuri, 28 iunie 2023, Penitenciarul Bistrita organizeaza "Ziua Portilor Deschise", demers care va oferi posibilitatea reprezentantilor societatii civile de a vizita unitatea, in scopul cunoasterii realitatii obiective din mediul carceral.Accesul in ... citeste toata stirea