Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita la Nasaud

Despartamantul Astra, in organizarea Cercului Astra oras Nasaud, au sarbatorit in 24 ianuarie Unirea Moldovei cu Esara Romaneasca infaptuita in anul 1859 sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza, pas hotarator in reusita Marii Uniri si a crearii Statului Roman Modern, ctitor fiind Regele Ferdinand, numit si intregitorul unui intreg neam.S-a depus o coroana de flori la Monumentul Regelui Ferdinand, situat in fata Policlinicii din B-dul Granicerilor Nasaud.Manifestarea a fost precedata de ... citeste toata stirea