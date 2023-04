La Monumentul Eroilor din Piata Petru Rares a avut loc ceremonia publica dedicata Zilei Veteranilor de Razboi, marcata in fiecare an in 29 aprilie. Ceremonialul a debutat cu acordarea onorului pentru col. Cristinel Colibaba, comandantul Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan", prefectul Teofil Cioaba, vicepresedintele Consiliului Judetean - Camelia Tabara si viceprimarul Sorin Hangan. Dupa intonarea Imnului National al Romaniei, a fost oficiata o slujba religioasa, soborul de preoti ... citeste toata stirea