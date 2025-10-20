Editeaza

3 din 4 romani prefera carnea de porc romaneasca, dar nu stiu sa o recunoasca in magazine

Sursa: Rasunetul
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 15:14
Studiu APCPR 2025 despre obiceiurile de consum si perceptia asupra carnii de porc romanesti

72% dintre romani declara ca prefera carnea de porc romaneasca, insa multi nu stiu cum sa o identifice corect in magazine sau nu au informatii despre proprietatile acesteia releva un studiu national realizat de Asociatia Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR) in prima parte a anului 2025. Cercetarea dezvaluie o discrepanta semnificativa intre preferintele declarate ale romanilor si ...citește toată știrea

