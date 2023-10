O afacere in mediul rural este plina de posibilitati si avantaje pentru proprietar, aducand totodata beneficii considerabile si pentru comunitate. In cazul in care te tenteaza sa-ti amenajezi o mica ferma cu produse pentru distribuire locala, acorda o atentie deosebita mediului inconjurator si mergi pe modul ecologic. Vom discuta despre beneficiile unei astfel de afaceri in randurile ce urmeaza.Iata care sunt avantajele de care poti sa beneficiezi daca ai o astfel de ferma1.Protejeaza ... citeste toata stirea