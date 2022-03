4 sfaturi utile pentru ingrijirea puilor de o zi

Puii nascuti in incubator sau cumparati de la piata nu pot beneficia de ocrotirea pe care o closca l-o ofera in mod natural puilor sai, astfel ca acest rol iti revine tie. Puii abia iesiti din ou sunt foarte vulnerabili si de aceea trebuie ingrijiti cu mare atentie in primele saptamani de viata, pana cand incep sa se dezvolte si sa se descurce singuri.Dureaza circa o luna si jumatate pana atunci, iar in tot acest timp, puii au nevoie de conditii speciale. Daca nu ai mai ingrijit pana acum pui ... citeste toata stirea