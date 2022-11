A.S.F. atrage atentia asupra entitatilor neautorizate care ofera servicii de investitii financiare

Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) atrage atentia ca societatile din state terte, care furnizeaza servicii de investitii, pot opera in Romania doar prin infiintarea unei sucursale care necesita autorizare din partea Autoritatii, cu exceptia cazului in care furnizarea serviciilor se face la initiativa exclusiva a clientului. In acest context, Autoritatea informeaza asupra faptului ca, la acest moment, nu exista nicio astfel de sucursalaautorizata de A.S.F.In ultima perioada, A.S.F. ... citeste toata stirea