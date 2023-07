Grupul TeraPlast a reusit in trimestrul al doilea revenirea in teritoriu pozitiv a profitului net, care in T2 a fost de 1,6 milioane de lei si care permite contrablansarea partiala a rezultatului nefavorabil din precedentele trei luni. Astfel, la nivelul semestrului 1, impactul net negativ inregistrat s-a redus la mai putin de un milion de lei (-998 mii lei). Conditiile de piata au fost la nivel nesatisfacator de la finalul anului trecut, in linie cu asteptarile. Din acest motiv, Grupul a ... citeste toata stirea