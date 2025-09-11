Editeaza

AJFP BN: Majorarea plafonului de scutire de TVA de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, incepand cu 1 septembrie 2025

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 13:17
D.G.R.F.P.Cluj-Napoca informeaza contribuabilii ca, prin OG nr.22/2025, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.806 din 29 august 2025, au fost aduse modificari si completari Titlului VII - Taxa pe valoarea adaugata din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Principalele modificari:

as Majorarea plafonului de scutire de TVA de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, incepand cu data de 1 septembrie 2025.

Prin urmare, persoanele impozabile care au depasit in luna august 2025 plafonul de

