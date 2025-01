AJFP BN: Principalele modificari si completari aduse Legii nr. 82 /1991 a contabilitatii prin O.U.G. nr. 138/2024

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca informeaza contribuabilii cu privire la faptul ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1222 din data de 05.12.2024 a fost publicata O.U.G. nr. 138/2024 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal-bugetar, ce aduce urmatoarele modificari si completari la Legea nr. 82/1991 a contabilitatii:*Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate, se introduce obligatia de a se ... citește toată știrea