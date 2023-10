Promovarea consumului de produse agro-alimentare locale, naturale si sanatoase, precum si dezvoltarea micilor afaceri in acest domeniu sunt temele centrale ale campaniei organizate in parteneriat de Asociatia Produs in "Bistrita-Nasaud" si Directia pentru Agricultura Judeteana Bistrita-Nasaud, cu ocazia Zilei nationale a produselor agroalimentare romanesti, sub motto-ul "Aleg sanatos, aleg Produs in Bistrita-Nasaud!"Incepand din 2017, la data de 10 octombrie se celebreaza Ziua Nationala a ... citeste toata stirea