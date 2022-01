API in domeniul criptomonedelor

Un API reprezinta o interfata de programare a aplicatiilor care are principalul scop de a permite aplicatiilor sa comunice intre ele fara obstacole si fara probleme de compatibilitate. Aplicarea API permite diversificarea considerabila a posibilitatilor pe care le are un anumit software. Astfel, in prezent, utilizam API-uri pe larg fara sa ne dam seama ca utilizam anume aceste solutii. In acest articol descriem in detaliu mod in care API-ul se interconecteaza cu proiecte din lumea criptografica. ... citeste toata stirea