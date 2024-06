APIA BN: Cererile de plata pot fi depuse pana in 12 iunie 2024 inclusiv!

APIA vine in sprijinul fermierilor! Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca termenul de depunere a Cererilor de plata, in cadrul Campaniei 2024, a fost prelungit pana la data de 12 iunie 2024 inclusiv, in conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 231/06.06.2024 pentru modificarea unor acte normative in domeniul agriculturii, publicat in Monitorul Oficial nr. 529 din 06.06.2024.Prin actul normativ mentionat se precizeaza ca in anul 2024, cererile de plata ... citește toată știrea