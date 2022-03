ASF: Peste 50.000 de romani au incasat deja pensie privata. Suma medie, aproape dubla fata de 2018. Piata pensiilor private in 2021

Peste 50.000 de romani au beneficiat de sumele acumulate in contul de pensie privata Pilon II, in perioada 2016 - 2021, arata datele centralizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Majoritatea acestora sunt fie rude ale unor contribuabili care au decedat, fie cotizanti care au iesit la pensie pe caz de boala. Suma totala platita de administratori in aceasta perioada se ridica la aproape 660 de milioane de lei, iar numarul beneficiarilor a crescut de la doar 675 in anul 2016 pana la 19. ... citeste toata stirea