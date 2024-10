Astazi, Topul Judetean al Firmelor, prilej de recunoastere a celor mai de succes companii

Topul Judetean al Firmelor aniverseaza in acest an a 31-a editie si ne mandrim cu firme mari si firme mai mici in top, care au contribuit la bunastarea comunitatii noastre, firme clasate in top 10 lideri nationali in domeniul lor de activitate, dar si cu firme care duc peste hotare numele judetului nostru, dezvoltand afaceri cu rezultate deosebite.Clasamentul Topul Firmelor este realizat conform metodologiei unitare aprobate la nivelul Sistemului Camerelor de Comert si Industrie din Romania, ... citește toată știrea