Editeaza

Black Friday Romania va avea loc pe 7 noiembrie 2025

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 07:10
5 citiri
BLACKFRIDAY.ro, site-ul oficial Black Friday in Romania, anunta ca editia din acest an a celui mai mare eveniment de shopping va avea loc vineri, 7 noiembrie 2025.

Black Friday ramane cel mai asteptat moment de cumparaturi al anului, iar editia din 2025 marcheaza peste un deceniu de traditie in care milioane de romani au profitat de reduceri semnificative la produse din toate categoriile: IT&C, electrocasnice, moda, beauty, auto, casa si gradina.

"An de an, Black Friday devine mai puternic si ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Aurel Ghiba: Daca Dumnezeu nu e, nimic nu e
Am lecturat cu deosebita atentie articolul preotului Vasile Remi, publicat in "Rasunetul" compunere ...
Judecatorii Ladislau Balazsy-Titieni si Gheorghe Buta si avocatii Corneliu Muresan si Vasile Pahone dau numele unor sali de judecata civile la Palatul de Justitie din Bistrita
Un eveniment de importanta simbolica si institutionala pentru comunitatea juridica din judetul ...
O noua editie a Targului Lechintei cu invitati de seama! Muzica si surprize pentru toate gusturile, la sarbatoarea comunei
Sute de oameni au pastrat traditia si si-au dat intalnire la Targul Lechintei, eveniment de marca al ...
ActualitateBusinessSportLife Show