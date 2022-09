BNR, ASF, MF si ARB au organizat "Tabara urbana de educatie financiara"!

Banca Nationala a Romaniei (BNR), Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Ministerul Finantelor (MF) si Asociatia Romana a Bancilor (ARB) au organizat, in perioada iunie - august 2022, a patra editie a proiectului "Tabara urbana de educatie financiara".Proiectul este derulat anual, sub auspiciile Acordului de Colaborare privind Educatia Financiara si este dedicat elevilor din clasele a VI-a si a VII-a. In acest an, elevii care au avut prilejul sa fie parte a acestei experiente sunt ... citeste toata stirea