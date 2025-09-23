Editeaza

"Branza framantata de Teaca" - ambasador al judetului Bistrita-Nasaud la Forumul Global al Indicatiilor Geografice (GIPE 2025) in China

Sursa: Rasunetul
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 16:17
In China, la Forumul Global al Indicatiilor Geografice (GIPE 2025) organizat in perioada 19-21 septembrie 2025, Romania s-a aflat din nou in prim-plan prin produsele sale traditionale, deja recunoscute sau aflate in curs de recunoastere europeana.

Printre acestea s-a numarat si "Branza framantata de Teaca", prezentata ca un simbol autentic al judetului Bistrita-Nasaud.

Produsul se afla acum in etapa de evaluare la Comisia Europeana, iar producatorii asteapta cu emotie obtinerea statutului de ...citește toată știrea

