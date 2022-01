Ce nu trebuie sa faci cand cade Bitcoinul

Desi criptomonedele in ultima perioada ne uimesc prin cresteri rapide si neasteptate, acestea, totusi, au siproprietate de a scadea in valoare. Cand se intampla un asemenea lucru, este foarte important sa actionezi rece, dar calculat. In vederea ultimelor colapsuri prin care a trecut bitcoinul, devine destul de relevanta intrebare despre cum procedezi atunci cand acesta va scadea din nou? Ei bine, in acest articol nu iti vom spune cum sa procedezi (pentru ca nu exista un model de ... citeste toata stirea