BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 16 din 18.04.2023. La cultura de CAPSUN - pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare:Putregaiul cenusiu produs de ciuperca Botrytis cinerea, este una dintre cele mai raspandite bolila capsun care, in functie de conditiile de umiditate, poate provoca pierderi insemnate de roada (10-90 %). Cel mai mult boala afecteaza florile si fructele. Fructele atacate se brunifica si in cele din urma putrezesc in intregime, nu sunt comestibile. La suprafata lor, in ... citeste toata stirea