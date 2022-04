Cifra de afaceri in crestere accelerata cu 58% la TeraPlast in T1 2022

Grupul TeraPlast raporteaza o crestere robusta a cifrei de afaceri in trimestrul 1, in linie cu evolutiile recente. Marjele operationale, desi in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut, sunt intr-o imbunatatire semnificativa fata de ultimul trimestru incheiat (T4/2021). Acest lucru dovedeste rezilienta operatiunilor grupului avand in vedere schimbarea radicala a contextului economic in T1/2022 fata de anul precedent. Evolutia lunara arata o accelerare a marjelor operationale in martie ... citeste toata stirea