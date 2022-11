Clientii pot sa isi programeze telefonic vizita in magazinele E.ON

E.ON Energie Romania pune la dispozitia clientilor un nou canal de contact, prin intermediul caruia clientii pot sa se programeze si telefonic pentru vizita in magazinele si punctele de lucru E.ON. Acesta vine in sprijinul clientilor care prefera interactiunea telefonica si este o alternativa la serviciul de programare online, accesul clientilor fiind realizat exclusiv in baza unei programari prealabile pentru toate operatiunile care necesita interactiunea cu agentii. Nu este nevoie de ... citeste toata stirea