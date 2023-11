In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bistrita-Nasaud s-a autosesizat si a desfasurat o actiune de control privind respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei consumatorilor la operatorul economic Kaufland Romania (Bistrita str.Calea Moldovei).Astfel, ca urmare a publicarii unor imagini cu o rozatoare, la data si ora controlului efectuat de CJPC Bistrita-Nasaud, reprezentantii operatorului economic au inchis in mod ... citeste toata stirea