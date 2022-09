Confort si eficienta cu noul sistem de incalzire prin pardoseala NeoTer by TeraPlast

TeraPlast a dezvoltat un sistem complet de incalzire prin pardoseala sub brandul NeoTer.Produsul beneficiaza de o garantie extinsa, de 10 ani, iar clientii vor fi consiliati in alegerea solutiilor optime pentru fiecare proiect.NeoTer are o pagina web dedicata (www.neoter.ro)Bistrita, 27 Septembrie 2022TeraPlast lanseaza NeoTer, un sistem de incalzire prin pardoseala de ultima generatie, cu un grad ridicat de eficienta energetica si avantaje semnificative din perspectiva consumului de ... citeste toata stirea