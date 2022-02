Crestere record cu 55% a cifrei de afaceri a Grupului TeraPlast si cu 50% a profitului net in 2021

* Cifra de afaceri a atins 615 milioane de lei, cu 55% mai mult decat in 2020 si aproape dublu fata de 2019* Profitul net a urcat cu 50% fata de 2020, pana la 44,6 milioane de lei* EBITDA a crescut cu 36% fata precedentul exercitiu financiar si este dublu fata de 2019* Profitul operational a crescut cu 41,7% fata de 2020 si este triplu fata de 2019* Valoarea exporturilor s-a dublat in anul 2021 fata de anul anterior, iar ambitia Grupului este de a creste cu 40% valoarea exporturilor in ... citeste toata stirea