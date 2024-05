Cresteri substantiale ale cifrei de afaceri si EBITDA ale Grupului TeraPlast in trimestrul 1 al acestui an

Marja EBITDA este cu 32% mai mare fata de T1/2023 si mai mare decat cea bugetata.Vanzarile Grupului au crescut cu 20% in T1/2024 vs T1/2023 si sunt cu 19% peste buget.Volumele s-au majorat cu 50% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Vanzarile in afara Romaniei au crescut cu 32% si reprezinta 17% din cifra de afaceri consolidata in T1/2024.Rezultatele primului trimestru reflecta si activitatea Palplast Moldova.Bistrita, 8 mai 2024"In acest trimestru s-au aliniat planetele. Am ... citește toată știrea