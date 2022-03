Cum reducem coloniile de rozatoare la culturile de cereale paioase, rapita, lucerna, livezi, terenuri necultivate

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 3 din 07 martie 2022 pentru reducerea coloniilor de rozatoare la culturile de cereale paioase, rapita,lucerna, livezi, terenuri necultivateSoarecele de camp ((Microtus arvalis)este una dintre speciile cele mai daunatoare pentru culturileagricole din tara noastra.https://www.facebook.com/ftosanitarPrezenta soarecilor in solele cu grau, orz, rapita sau in lucerniere este pusa in evidenta prinprezenta orificiilor de intrare in galerii a caror diametru este ... citeste toata stirea